По мнению министра армии США Кристин Вормут, украинский конфликт может "саморазрешиться" в течение года-двух.
При этом министр согласилась, что никто не ожидал, что конфликт затянется так надолго.
"Я, однако, думаю, что война на Украине саморазрешится в следующий год или два", — сказала Вормут.
Своё заявление министр армии США сделала в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).
Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль признал, что прогнозы по поводу сроков окончания украинского конфликта делать почти невозможно, и он с одинаковой долей вероятности может завершиться как через полгода, так и так и растянуться ещё на 2-3 года.
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