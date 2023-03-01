Министр армии США Вормут надеется на "саморазрешение" украинского конфликта

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По мнению министра армии США Кристин Вормут, украинский конфликт может "саморазрешиться" в течение года-двух.

При этом министр согласилась, что никто не ожидал, что конфликт затянется так надолго.

"Я, однако, думаю, что война на Украине саморазрешится в следующий год или два", — сказала Вормут.

Своё заявление министр армии США сделала в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль признал, что прогнозы по поводу сроков окончания украинского конфликта делать почти невозможно, и он с одинаковой долей вероятности может завершиться как через полгода, так и так и растянуться ещё на 2-3 года.