Глава офиса Зеленского Ермак: Киев не согласен на прекращение огня

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Киевские власти не соглашаются на предложение прекратить огонь. Такое заявление сделал руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Ермак уточнил, что к подобным предложениям Киев относится "скептически".

"Почему мы так скептически настроены, не принимаем сигнал, который слышим иногда, о прекращении огня… Мы не доверяем такому сигналу", — сказал Ермак в интервью телеканалу Newsmax.

Таким образом Ермак прокомментировал мирный план Пекина, направленный на урегулирование украинского конфликта.

По словам Ермака, Россия якобы пользуется перемирием "для своей выгоды".

При этом Ермак считает мирный план по Украине правильным шагом со стороны Китая, который "готов быть вовлечённым в эту процедуру".