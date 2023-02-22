Глава офиса Зеленского: Украина и США одинаково видят победу над Россией

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У Украины и США одинаковое видение того, что победой в конфликте с Россией является полное восстановление территориальной целостности Украины. Об этом заявил на брифинге глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Также представитель киевских властей подчеркнул, что Украина будет добиваться гарантий безопасности и членства в НАТО, чтобы не допустить повторения "масштабной агрессии" в будущем.

Но стать членом НАТО Украина, по мнению главы ОПУ, может раньше, чем членом Евросоюза.

Ранее вчера президент США Джо Байден в Польше заявил, что Россия никогда не сможет победить Украину.