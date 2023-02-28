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РИА Новости: американцы не смогли справиться с русским вопросом

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Мир

После начала спецоперации США начали вводить против России беспрецедентные санкции. Вашингтон на этом не остановился и решил использовать "психологические атаки" для запугивания граждан РФ.

РИА Новости: американцы не смогли справиться с русским вопросом

Обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова отмечает, что даже отмену русской культуры Москва смогла обратить в свою сторону. На фоне этого давления страна показала ещё большее сплочение. Недружественные государства не ожидали такого развития событий. Поэтому Запад продолжает ломать голову над русским вопросом.

Единение российских граждан констатируют зарубежные СМИ. Издание Foreign Affairs заявило, что Владимир Путин смог "продлить свой общественный договор с народом". Никифорова отмечает, что именно давление Запада объединило россиян вокруг общей цели.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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