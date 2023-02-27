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РИА Новости: президент РФ Владимир Путин предупредил об угрозе существованию русского народа

Мир

В интервью телеканалу "Россия 1" Владимир Путин ответил на вопрос о том, что мы должны сделать для налаживания отношений с Западом, даже если современная Россия оказалась для него врагом.

РИА Новости: президент РФ Владимир Путин предупредил об угрозе существованию русского народа

"Они намерены "раскассировать" бывший Советский Союз и его основную часть — Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов", — сказал президент РФ.

Он отметил, что, если наша страна согласится пойти по этому пути, сохранить российское общество в том виде, в котором оно есть сегодня, будет трудно.

Обозреватель РИА Новости Пётр Акопов отмечает неспособность Запада "переварить" русские земли и справиться с чужим народом. Это заблуждение широко распространено, на данный момент Россия вынуждена платить за него высокую цену.

После распада Советского Союза власти считали, что Украина будет рядом, несмотря на "обхаживания" западных стран. Однако сейчас в соседнем государстве наблюдаются антикремлёвские настроения. Акопов подчёркивает, что, если Москва согласится передать Украину Западу, начнётся реализация плана по "раскассированию" русского народа. Путин на такой шаг пойти не мог, иначе бы запустилась самоликвидация всего остального народа России.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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