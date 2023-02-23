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ТАСС: Нуланд заявила о готовности США к переговорам с Россией по ДСНВ уже завтра

Мир

США готовы уже завтра начать переговоры с Россией по вопросам ДСНВ, заявила ТАСС замгоссекретаря Виктория Нуланд. По словам заместителя госсекретаря США по политическим делам, диалог состоится, если этого захочет Москва.

ТАСС: Нуланд заявила о готовности США к переговорам с Россией по ДСНВ уже завтра

"Мы готовы начать делать это завтра, если к этому готова Российская Федерация. Мы также готовы разрешить инспекции", — сказала она.

При этом вопрос был о том, готов ли Вашингтон к переговорам без обвинений и предварительных условий.

Нуланд в очередной раз уточнила, что считает приостановку Россией Договора СНВ "безответственной". По мнению дипломата, именно США и РФ несут ответственность за глобальную ядерную безопасность.

"США готовы вернуться к переговорам, чтобы обеспечить выполнение СНВ-3, с самого начала", — подчеркнула Нуланд.

Ранее Рогозин назвал Нуланд "редкой сволочью" после заявления Илона Маска.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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