Рогозин назвал Нуланд "редкой сволочью" после заявления Илона Маска

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Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал в своём Telegram-канале слова Илона Маска, посвященные замгоссекретаря США Виктории Нуланд.

Маск заявил вчера в соцсети, что сильнее всех "продвигает" эскалацию конфликта на Украине Нуланд, напомнив её спич об ударах по целям в Крыму.

На это Рогозин ответил, что хорошо знаком с Нуланд, которая долгое время работала постоянным представителем США в НАТО. В то же время он возглавлял постоянное представительство России при НАТО и не раз с ней общался. Мнение о ней поэтому давно сложилось.

"Это редкая сволочь. С Илоном вполне согласен. Таких, как Нуланд, надо изолировать от общества", — заключил бывший глава Роскосмоса.