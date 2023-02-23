Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал в своём Telegram-канале слова Илона Маска, посвященные замгоссекретаря США Виктории Нуланд.
Маск заявил вчера в соцсети, что сильнее всех "продвигает" эскалацию конфликта на Украине Нуланд, напомнив её спич об ударах по целям в Крыму.
На это Рогозин ответил, что хорошо знаком с Нуланд, которая долгое время работала постоянным представителем США в НАТО. В то же время он возглавлял постоянное представительство России при НАТО и не раз с ней общался. Мнение о ней поэтому давно сложилось.
"Это редкая сволочь. С Илоном вполне согласен. Таких, как Нуланд, надо изолировать от общества", — заключил бывший глава Роскосмоса.
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