Политик Филиппо предупредил о превращении Тайваня во вторую Украину из-за США

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США приняли решение по увеличению численности военного контингента на Тайване. Это может говорить об их желании развязать новый конфликт по украинскому сценарию. Такое заявление сделал французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо в Twitter*.

"Только что поступило сообщение: США в четыре раза увеличивают число своих солдат на Тайване! С ума сойти! Тайвань станет их Украиной!" — написал он.

Филиппо считает, что "НАТО-2030" пытается развязать мировую войну против РФ и Китая. Для "выхода из трясины" он советует Франции скорее выйти из состава Североатлантического альянса.

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