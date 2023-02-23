США приняли решение по увеличению численности военного контингента на Тайване. Это может говорить об их желании развязать новый конфликт по украинскому сценарию. Такое заявление сделал французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо в Twitter*.
"Только что поступило сообщение: США в четыре раза увеличивают число своих солдат на Тайване! С ума сойти! Тайвань станет их Украиной!" — написал он.
Филиппо считает, что "НАТО-2030" пытается развязать мировую войну против РФ и Китая. Для "выхода из трясины" он советует Франции скорее выйти из состава Североатлантического альянса.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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