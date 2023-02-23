Сенатор Пушков посоветовал КНР ввести санкции против США из-за поставок оружия Тайваню

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Член Совфеда РФ Алексей Пушков посоветовал Пекину пригрозить Соединённым Штатам санкциями.

Сенатор отметил, что американскую критику в адрес поставок КНР оружия России могли бы ослабить ответные претензии к Вашингтону в вопросе поставок вооружения Тайваню.

"В ближайшем будущем такой сценарий вполне возможен. Как только Китай введёт санкции инициативного типа против США за военную поддержку Тайваня, мир вступит в новую эпоху", — заявил Пушков в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что разведка США планирует обнародовать данные, которые подтвердят намерение КНР передать РФ оружие на фоне проведения СВО на Украине.