Член Совфеда РФ Алексей Пушков посоветовал Пекину пригрозить Соединённым Штатам санкциями.
Сенатор отметил, что американскую критику в адрес поставок КНР оружия России могли бы ослабить ответные претензии к Вашингтону в вопросе поставок вооружения Тайваню.
"В ближайшем будущем такой сценарий вполне возможен. Как только Китай введёт санкции инициативного типа против США за военную поддержку Тайваня, мир вступит в новую эпоху", — заявил Пушков в своём Telegram-канале.
Ранее стало известно, что разведка США планирует обнародовать данные, которые подтвердят намерение КНР передать РФ оружие на фоне проведения СВО на Украине.
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Выступление Путина вызвало бурное обсуждение.