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Захарова про слова Науседы о "красных линиях" в головах: значит, там нет мозгов

1:16
Мир

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила высказывание президента Литвы Гитанаса Науседы, который сообщил, что в поставках оружия Киеву Западу необходимо решиться пересечь "красные линии". По словам Науседы, этих "красных линий" на самом деле просто нет, они — лишь в головах людей.

Захарова про слова Науседы о "красных линиях" в головах: значит, там нет мозгов

Захарова отметила, что когда в головах находятся красные линии, это плохой знак, потому что там положено быть мозгам. А если судить по тому, что говорят лидеры прибалтийских стран, в головах у них на самом деле только красные линии.

"На мой взгляд, в головах должны быть мозги, а не "красные линии". Если в мозгах "красные линии", значит, там нет мозгов, что печально. Судя по заявлениям литовского президента и многих других представителей литовского и не только режимов в странах НАТО, у них действительно в головах какие-то "красные линии", возможно, еще "черные квадраты"", — сказала Захарова на брифинге в среду.

Науседа и раньше предлагал странам НАТО перейти в отношениях с Россией "красные линии". Так, в конце января литовский лидер уже призывал Запад передать Киеву ракеты большой дальности и истребители.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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