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Конгрессмен Биггс обвинил Байдена в разжигании украинского конфликта

1:16
Мир

По мнению американского конгрессмена Энди Биггса, именно США являются виновником и главным разжигателем конфликта на Украине.

Конгрессмен Биггс обвинил Байдена в разжигании украинского конфликта

"Я, без сомнения, виню президента Байдена", — сказал Биггс в эфире Fox News.

Политик считает, что для разрешения ситуации Вашингтону следует прекратить своё активное участие в украинском конфликте, и подумать, как можно решить его мирным путём.

Учитывая поддержку России Китаем, президент США Джо Байден будет вынужден искать дипломатические пути решения конфликта, считает Биггс. Он напомнил, что пока со стороны США не было ни малейших попыток к урегулированию ситуации по Украине, а посетивший на днях Киев Байден вместо этого пообещал украинским властям очередной пакет финансовой помощи.

"Сейчас уже нет победителей — США даже не могут обеспечить собственную безопасность, но шлют Киеву военную помощь. Необходимо выработать дипломатическое решение конфликта на Украине — но администрация ни разу не говорила про мирные переговоры. Вместо этого она подливает все больше масла в огонь, пока на фронте гибнут люди", — добавил Биггс.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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