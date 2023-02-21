Крутаков: Зеленского ожидает "политическая смерть" после переговоров России и Украины

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В скором времени президент Украины Владимир Зеленский окажется в неприемлемой для Киева позиции. Однако он не может ослушаться США, поэтому будет вынужден сделать всё, что прикажет Джо Байден. Об этом заявил политолог, публицист, доцент финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков в беседе с Pravda.Ru.

"Зеленский, как и весь киевский режим, для Вашингтона — пустота. Мирные соглашения с Россией для украинского президента станут "политической смертью", — указал эксперт.

В случае заключения договора Киев будет вынужден признать не только Крым российским регионом, но и республики Донбасса, а также Херсонскую и Запорожскую области, подчеркнул Крутаков.

"У Зеленского выхода нет и выбора нет. Он поставлен в очень жёсткие условия. США могут заставить сделать его всё что угодно, вплоть до мирных соглашений. Этот вариант для Зеленского будет означать самоубийство", — заключил собеседник Pravda.Ru.

Киевские власти всерьёз опасаются, что администрация Байдена станет манипулировать военной помощью и заставит Украину подписать перемирие с Россией, сообщили западные журналисты, ссылаясь на анонимного чиновника в Офисе Зеленского.