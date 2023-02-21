Die Welt*: власти ФРГ преувеличивают размеры и значимость своей поддержки Украины

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Власти Германии серьёзно преувеличивают размеры и значимость поддержки Украины. Об этом пишет Die Welt*, ссылаясь на исследователей из Кильского университета мировой экономики.

В статье сказано, что канцлер ФРГ Олаф Шольц помогает Киеву гораздо меньше, чем лидеры других государств.

"Германия находится на 13 месте после Дании с обязательствами по оказанию помощи Украине, на них приходится 0,17 процента ВВП", — отмечается в публикации.

Исследователи добавили, что Киев получает больше всего техники и денег от стран Балтии, Польши и Соединённых Штатов Америки. По их словам, Германия тратила значительно больше средств на помощь партнёрам во время вооружённого конфликта в Персидском заливе в начале 1990-х, чем сейчас направляет на поддержку украинского президента Владимира Зеленского.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.