Столтенберг подтвердил, что намерен покинуть свой пост осенью 2023 года — "Я ухожу"

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Действующий генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что осенью текущего года покинет свой пост, по истечении полномочий.

Столтенберг заявил, что уверен в правильности выбора альянсом следующего генсека.

"Я ухожу этой осенью. Я уверен, что альянс найдёт достойного человека мне на замену", — заявил действующий глава НАТО.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление российских экспертов о том, что следующим генсеком Североатлантического альянса будет "ярый русофоб". По их мнению, НАТО будет искать именно такого человека, которого должны одобрить США.