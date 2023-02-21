Действующий генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что осенью текущего года покинет свой пост, по истечении полномочий.
Столтенберг заявил, что уверен в правильности выбора альянсом следующего генсека.
"Я ухожу этой осенью. Я уверен, что альянс найдёт достойного человека мне на замену", — заявил действующий глава НАТО.
Ранее Pravda. Ru цитировала заявление российских экспертов о том, что следующим генсеком Североатлантического альянса будет "ярый русофоб". По их мнению, НАТО будет искать именно такого человека, которого должны одобрить США.
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