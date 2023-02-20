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Эксперт Гусев о приезде Байдена в Киев: Запад теперь — сторона украинского конфликта

1:25
Мир

Приезд президента США Джо Байдена в Киев можно расценивать как признание Запада себя непосредственной стороной украинского конфликта. Следствием этого станет новая военная помощь, включая, возможно, поставки истребителей Украине. Такое мнение высказал доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.

Эксперт Гусев о приезде Байдена в Киев: Запад теперь — сторона украинского конфликта

Политолог назвал визит Байдена на Украину значительным событием и свидетельством продолжающейся конфронтации с Россией.

"Конечно, это знаковое событие, когда президент великой державы, надо отдать должное, прилетает на Украину — в страну, которая сегодня не представляет из себя субъект международного права… Это значит, что конфронтация будет продолжаться, коллективный Запад во главе с США будет поставлять тяжелые виды вооружений, включая танки и, скорее всего, самолеты", — сказал Гусев в разговоре с РИА Новости.

Политолог напомнил, что Россия ведёт борьбу не с Украиной и тем более не с украинцами, а с коллективным Западом в лице киевского руководства. Визит же Байдена в Киев показывает высокую степень напряжённости в отношениях США и РФ. Теперь ответное слово должно быть за Россией, уверен политолог.

"Фактически коллективный Запад стал стороной конфликта, и мы должны на это отреагировать", — добавил Гусев.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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