Кристоф Шильц: Украина не сможет победить Россию из-за недостижимых целей и потерь ВСУ

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Украина поставила перед собой невыполнимые цели: вернуть утраченные территории и захватить Крым. Однако это не поможет Киеву добиться победы в конфликте с Москвой. Об этом заявил немецкий политолог Кристоф Шильц.

"Самый вероятный сценарий таков: ввиду усиливающейся эскалации и возможной дальнейшей потери территорий Украиной Запад будет подталкивать её к заключению перемирия", — считает автор Die Welt*.

Несмотря на помощь со стороны США и Европы, украинская армия продолжает нести колоссальные потери в ходе боевых действий на востоке страны, подчеркнул Шильц. Запад готов предоставить Киеву истребители, однако и это не сможет изменить ход конфликта, убеждён эксперт. На вооружении России находятся мощные системы противовоздушной обороны, а на Украине нет подходящих взлётно-посадочных полос для западных самолётов, отметил Шильц.

"Поставки оружия будут по-прежнему поступать в дозированном количестве, и таким образом конфликт затянется. В этом случае проблема Украины, скорее всего, будет заключаться в том, что в долгосрочной перспективе у неё не будет достаточно солдат, поскольку резервы ограничены", — подытожил обозреватель.