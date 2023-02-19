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Автор TAC Карпентер: Украина необоснованно надеется на победу над Россией

1:12
Мир

Основная цель кураторов киевского режима из НАТО состоит в том, чтобы президент России Владимир Путин принял "унизительные" соглашения, которые помешают ему достичь любой из его первоначальных задач. Об этом заявил американский аналитик Тед Карпентер.

Автор TAC Карпентер: Украина необоснованно надеется на победу над Россией

Однако Западу стоит умерить свой "необоснованный оптимизм" по поводу фантомной победы Украины над Россией. Украинские войска не располагают необходимыми ресурсами, поэтому Киеву нужно как можно быстрее соглашаться на мирные переговоры, считает эксперт.

"В отсутствие прямого вмешательства НАТО на стороне своего вассала конфликт, скорее всего, будет повторять модель гражданской войны в Америке, когда победа России придёт в конце долгого, мучительного и чрезвычайно кровопролитного военного противостояния", — предупредил Карпентер.

Президент Украины Владимир Зеленский должен воспользоваться возможностью для продуктивных переговоров, положить конец конфликту и гарантировать нейтральный статус страны, подчеркнул обозреватель.

"Только это может спасти Украину от такого сокрушительного поражения", — заявил он в материале The American Conservative (TAC).

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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