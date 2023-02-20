Дорожные службы заблокировали для автомобилистов несколько улиц в центральной части Киева.
По информации украинского издания "Страна.ua", предварительная причина перекрытия дорог — День памяти "небесной сотни". Подчёркивается, что 20 февраля украинцы вспоминают жертв столкновений на Майдене зимой 2014 года.
Граждан, погибших при противостоянии силовиков и радикалов, принято называть "небесной сотней".
Ранее обозреватель Myśl Polska Пётр Панасюк заявил, что Майдан в Киеве, спонсорами которого выступали западные страны, стал одной из главных причин украинского конфликта, обострившегося в 2022 году.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В "Современнике" заявили, что спектакли с участием Ахеджаковой числятся в репертуаре театра.