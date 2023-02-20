Страна.ua: в центре Киева в День памяти "небесной сотни" перекрыли улицы

Дорожные службы заблокировали для автомобилистов несколько улиц в центральной части Киева.

По информации украинского издания "Страна.ua", предварительная причина перекрытия дорог — День памяти "небесной сотни". Подчёркивается, что 20 февраля украинцы вспоминают жертв столкновений на Майдене зимой 2014 года.

Граждан, погибших при противостоянии силовиков и радикалов, принято называть "небесной сотней".

Ранее обозреватель Myśl Polska Пётр Панасюк заявил, что Майдан в Киеве, спонсорами которого выступали западные страны, стал одной из главных причин украинского конфликта, обострившегося в 2022 году.