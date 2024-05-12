Ученые создали нанопокрытие из меди для сенсорных экранов

Нанопокрытие превратит сенсорные экраны в убийцы бактерий

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Сенсорные панели умных телефонов и планшетов являются источником микробов, среди которых множество опасных для людей видов. В то же время давно известно, что медь обладает антимикробными свойствами.

В связи с этим команда ученых из Каталонского института перспективных исследований, Института фотонных наук (ICREA) и компании Corning разработала прозрачное наноструктурированное антимикробное покрытие для сенсорных панелей на основе меди (TANCS).

Для создания этого покрытия на стекло Gorilla Glass нанесли тонкую медную пленку толщиной 3,5 нм (3,5×10^(-6) м). Затем применили технику термического отжига: пленку нагрели до 390 ºC, затем выдержали 10 минут при этой температуре и постепенно охладили. В итоге образовалось покрытие с равномерно распределенными наночастицами меди.

Благодаря этому процессу покрытие стало прозрачным (учитывая, что медь обычно непрозрачна), нейтральным по цвету, электропроводящим и, что крайне важно, антимикробным. Для дополнительной прочности и увеличения экологической безопасности нанесли несколько слоев диоксида кремния (SiO2) и фторсиланов поверх покрытия.

Последующие тесты показали, что TANCS уничтожает практически все микробы стафилококка золотистого за два часа и при этом сохраняет свои антимикробные свойства в течение двух лет при минимальном уходе — достаточно лишь ежедневно протирать чистящими средствами дважды.