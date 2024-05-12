Снижение ипотечных ставок в России 2024: экспертный прогноз от Максима Чиркова

Экономист Чирков: российский ипотечный рынок достиг пика процентных ставок

В текущем году в России прогнозируется снижение ипотечных ставок, и этот процесс, похоже, уже начался. Ссылаясь на экономиста Максима Чиркова, информационный портал URA. RU сообщает, что государственные банки стартовали с понижения ставок по некоторым кредитным продуктам, что указывает на ожидания у лидирующих банков относительно этого тренда.

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Чирков отметил, что в данный момент рынок находится на пике процентных ставок с ключевой ставкой в 16 процентов, действующей довольно долгое время. Он предполагает, что в 2024 году произойдет снижение этого показателя.

"Вернуться к нормальным, более низким процентным ставкам по ипотеке потребуется время, однако первые признаки начала этого процесса уже заметны", — заключил экономист.