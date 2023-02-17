Myśl Polska: "ложные мифы" о необходимости поддержки Киева представляют опасность для Польши

Опасность для Польши представляют "ложные мифы" о необходимости военной и финансовой поддержки Киева. Об этом заявил в своей статье обозреватель Myśl Polska Пётр Панасюк.

"С момента начала вооружённого конфликта в Донбассе наиболее эксплуатируемым из всех современных нарративов стал миф о необходимости всяческой помощи Украине", — пишет журналист.

Он считает, что сейчас в качестве одного из основных информационных орудий используются выдуманные истории и суеверия. Публицист назвал миф о необходимости поддержки Украины не только ложным, но и опасным как для Киева, так и для Варшавы.

"Украинский миф" состоит из нескольких элементов, отметил автор публикации. Одним из главных он называет "коварное вооруженное нападение России на Украину" в 2022 году, тогда как на самом деле причиной конфликта стал Майдан в Киеве, который спонсировался западными спецслужбами.