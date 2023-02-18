РИА Новости: Запад подменил реальность в отношении России для ведения диалога

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Западу следует вступить в диалог с Россией, так как это является единственным способом узнать о целях страны и её намерениях. Однако за рубежом часто меняют понятия. Об этом заявил обозреватель РИА Новости Пётр Акопов.

В ходе конференции по безопасности в Мюнхене Соединённые Штаты и Евросоюз придумали себе "другую Россию", с которой вели диалог. Нашу страну представляли Михаил Ходорковский* и Гарри Каспаров*.

"Там "хорошим русским" даже придумали специальное мероприятие под названием "Переосмысляя Россию". То есть диалог с Россией англосаксы подменяют монологом, при этом выдавая его за разговор с русскими — только "правильными" и "хорошими", — отметил Акопов.

Данная ситуация свидетельствует о кризисе западного мировосприятия. Зарубежные лидеры не понимают происходящее в реальности и оторваны от неё, уверен обозреватель.

*Включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.