РИА Новости: власти КНР в противостоянии с Западом готовятся к украинскому сценарию

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Весь мир пристально наблюдает за происходящим на Украине. Одним из внимательных зрителей выступает Китай. Обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова подробно прокомментировала ситуацию.

В США не скрывают, что все антироссийские провокационные действия — наглядный урок Китаю. Так Вашингтон намерен напугать Пекин, демонстрируя, что его ждёт в случае неповиновения.

Американские политики полагают, что за год ведения спецоперации США своими масштабными санкциями против России довели Китай до паники. Они полагают, что в украинском кейсе смогли продемонстрировать Азии небывалую сплочённость западного мира.

Китай проводит параллели между СВО и ситуацией на Тайване, называя его "второй Украиной". Пекин ведёт проработку мер на случай активизации у себя киевского сценария.

"Созданы цифровые платформы для международных расчётов, свои банковские карты, системы платежей. Полным ходом идёт военное строительство, у Китая уже второй в мире ВПК", — отметила Никифорова.