Политолог Мухин: у Москвы есть секретный план, который лишит Запад возможности сковывать Россию

Политолог Алексей Мухин считает, что у России может быть секретный план, дабы не позволить Западу сковывать нашу страну. Так он прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергей Лаврова о том, что начат пересмотр участия России в международных организациях, где ущемляются российские интересы.

"Это произошло, скажем, и в организации по запрещению химического оружия, где введен нелегитимный противоречащий конвенции механизм в целом для других структур. Работа эта в разгаре, потому что у нас там несколько сотен таких договоров и конвенций", — сказал Лавров на "Правительственном часе" в Госдуме.

По словам главы МИД России, работа идёт по всему спектру международных обязательств нашей страны. Кроме того, министр подчеркнул, что в настоящее время идёт "большая инвентаризация" соглашений, которые утратили свою актуальность.

"Работа идёт по всему спектру наших международных обязательств. Рассматривается в этой связи и тема взносов в организации, где происходит ущемление наших интересов. Мы задерживаем выплату взносов", — сказал министр.

Но уточнять, о каких именно организациях, конвенциях и соглашениях идёт речь, Сергей Лавров не стал.

Политолог Алексей Мухин считает, что эта информация намеренно держится в секрете. По его мнению, российские власти не желают раскрывать свои дальнейшие политические планы.

"Чтобы это не вызвало серьезной негативной реакции с одной стороны, и не обнаружило модель нашего поведения с другой", — сказал Алексей Мухин изданию "ПолитРоссия".

По его словам, многие из соглашений, которые сейчас пересматривают в Москве, оказывают на Россию сковывающий эффект, чем и пользуются западные страны.

А потому, полагает эксперт, выгоды для нашей страны очевидны, поскольку Россия избавляется от ограничений, которыми не отягощены её оппоненты, но которые сковывают её действия.

"В условиях незаконных санкций и третирования России на всех уровнях, снять с себя некоторые обязательства — необходимость. Для нас это вопрос национальной безопасности", — подчеркнул Алексей Мухин.

Напомним, Россия вышла из таких международных организаций, как Совет по правам человека ООН, Совет Европы (и, соответственно, из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека).