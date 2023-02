Иран ввёл запрет на ввоз в страну iPhone 14 и всех последующих версий смартфонов Apple

В Иране решили отказаться от ввоза в страну айфонов, сообщает EADaily.

Об этом решении руководства страны сообщил журналист, продюсер Sputnik Iran Марина аль-Шалан.

Запрет на ввоз серии смартфонов, разработанных американской корпорацией, вступает в силу с 20 февраля. Ограничения касаются смартфонов iPhone14 и всех последующих версий продукции Apple.

Распоряжение передано Таможенному управлению по импорту Исламской Республики Иран.

"С 20 февраля 2023 года мобильные телефоны корпорации Apple модельной версии 14 и все последующие новые модели этой марки не входят в перечень товаров, разрешенных к ввозу в Иран пассажирам или почтовым отправлением", — гласит распоряжение правительства Ирана.

