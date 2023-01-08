IT-эксперты: после каникул россияне могут остаться без iPhone и Android

Россияне вновь столкнулись с перспективой остаться без работающих смартфонов - в очередной раз всплыла угроза отключения всех устройств на территории России.

По этому поводу главред RT Маргарита Симоньян высказалась предельно конкретно. По ее словам, "в московских гостиных сейчас обсуждают отключение айфонов после праздников" и "пытаются сохранить по максимуму "фоточки и видосики".

При этом саму идею она считает абсурдной в целом — так как одновременно США лишаются самого эффективного инструмента слежения (не секрет, что спецслужбы почти любой страны могут слушать, смотреть, делать трехмерные карты помещений, определять местоположение, и т. д. даже через выключенные смартфоны). Этот шаг был бы ошибкой Запада — но… бывают решения и в пользу России.

Со своей стороны, известный эксперт по информационной безопасности Наталья Касперская отнеслась к вопросу достаточно серьезно, назвав такие шаги "настоящей кибервойной". Существует техническая возможность отключить не только айфоны, но и все, что работает на Android. Радоваться тут действительно нечему.

В свою очередь известный IT-предприниматель Игорь Ашманов отметил, что возможность удаленно отключить смартфон есть у любого производителя. Собственно, Google невыгодно держать постоянно два миллиарда соединений, и подать команду "заблокировать" компания может в любой момент.

Сразу, конечно, все смартфоны не превратятся в кирпичи, но постепенно все может быть отключено. Принципиального решения в США еще не приняли, поскольку на практике американцы могут обрушить не только смартфоны, но и маршрутизацию интернета, и банковское шифрование — считает он.

Другое дело, что такие вещи реально можно проделать только один раз. Эксперт считает, что люди "просто переставят симки в кнопочные телефоны, а западные провайдеры повылетают с рынка навсегда".

Скорее всего такой удар будет согласован с попыткой расшатать Россию до состояния революции. Если американские эксперты в ближайшие месяцы придут к выводу, что Украине победы на поле боя не видать, они будут делать все, чтобы снести режим "проклятого Путина" любым способом.

В социальных сетях уже дают советы — не рассчитывать на смартфоны как на нечто незыблемое, а еще лучше — найти кнопочный телефон, чтобы не остаться в случае "окирпичивания" вообще без связи и не переживать о технологиях. "Как-то жили без них раньше, и дальше будем жить" — добавляют комментаторы.

"А по поводу отключений не беспокойтесь. И даже если отключат — не беспокойтесь. Общество от этого не умрёт, только крепче станет. Да они и не будут отключать — дураки, что ли? А разведданные как собирать? Негров-црушников в глухие сибирские деревни засылать? И потом, мы же не одни в мире. Выключи нам и половина земного шара задумается: а может ну вас нафиг? И начнёт разрабатывать своё" — добавил политтехнолог Константин Долгов.

"При негативном сценарии в кирпичи превратятся не только айфоны, но и официально ввезенные андроиды, а также некоторые телевизоры, приставки, 3D-принтеры и прочая техника. Включая, кстати, и некоторые автомобили. Такие меры сильнее сплотят общество вокруг Владимира Путина и озлобят на "Запад". И еще вернут аудиторию в объятья телевизора. Но, как показал запрет "русских" VISA и MasterCard, а также борьба с российскими платежными системами, эти риски ни Брюссель, ни Вашингтон не останавливают" — считают авторы проекта "ОАБЧ".

Международный эксперт по конкурентной разведке Георгий Рипер в интервью Pravda.Ru пояснил, что технологически у Apple и Google есть возможность "сделать это в любой момент" — если будет политическое решение.

При этом он отметил, что такое действие — "экономическое самоубийство" (несмотря на санкции, запрет ввоза устройств, и т. д. РФ представляет огромный рынок) и "потеря контроля над миллионами людей, ежедневно и по собственному желанию сдающими всю информацию о себе с помощью "такого удобного устройства, которое всегда с собой".

По мнению исследователя, вероятность отключения гаджетов он бы оценил в "0.45 из 1", потому что:

Власти, военные, банкиры, представители предприятий "ключевой инфраструктуры" не потеряют контакта — у них "как минимум в сейфах лежат спецтелефоны без современных операционных систем", а как максимум — стоит спецсвязь, шифросвязь,

Ждать, что население взбунтуется, потеряв возможность отсылать открытки в Ватсап, звонить и скроллить ленту соцсетей, мессенджеров — бессмысленно. В такие моменты россияне не выходят на площади, а сжимают зубы и… начинают еще больше ненавидеть всё тот же Запад. Максимум — общество может потребовать немедленно или как можно быстрее создать или найти альтернативу в виде смартфонов с привычными функциями, но без IOS и Android.

Даже после всех "пакетов для пакетов" санкций, существуют технологические и программные решения — ряд китайских брендов используют "свою" операционную систему и процессоры, не имеющие западных "закладок".

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