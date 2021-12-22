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Автор Антон Куликов

"Будет больно": как может ответить Россия, если США запретят экспорт “айфонов”

Экономика

Соединённые Штаты рассматривают возможность ограничения экспорта смартфонов и автозапчастей в Россию в случае обострения ситуации на Украине.

"Будет больно": как может ответить Россия, если США запретят экспорт “айфонов”

Во вторник агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации Джо Байдена сообщило, что на встрече в Белом доме высокопоставленные чиновники обсудят "чрезвычайные меры экспортного контроля, которые могут перекрыть доступ России к широкому спектру промышленных и потребительских технологий".

"Меры могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей и материалы из многих других секторов", — передает агентство.

Собственно, происходит то, о чём уже говорила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд — США рассматривают такие санкции, которые непосредственно касались бы и обычных людей в России. Цель, в общем-то, тоже понятна — спровоцировать недовольство политикой российских властей.

"Я думаю, столичных мажоров ожидает трагедия, потому что им станет труднее покупать новые iPhone. Они будут, несомненно, винить в этом "кровавый режим", но не Соединённые Штаты", — сказал Pravda. Ru директор Института нового общества Василий Колташов заметил.

При этом, полагает эксперт, подобные действия США окажутся "самоубийственными для их собственного бизнеса в России в сфере IT". По словам Колташов, "это всё будет замещаться китайской продукцией навсегда".

По его словам, сообщение о возможности таких санкций "указывает на главный страх, заложенный в американской санкционной политике".

Василий Колташов полагает, что Россия в состоянии нанести очень болезненные контрудары по позициям США.

"Прежде всего, это касается позиций компании Microsoft (понятно, что Boeing и так будет терять российский рынок совсем навсегда, но это касается вообще американской IT-сферы) и фармацевтики, как ни странно. Потому что если Соединенные Штаты продемонстрируют, что они ведут себя настолько недружественно, то Россия сможет принять закон об освобождении от патентов и всякой интеллектуальной собственности недружественных государств", — считает эксперт.

По его мнению, если государство является недружественным, то в этом случае вся интеллектуальная собственность и все патенты, выданные в этом государстве, аннулируются. И на территории России можно свободно использовать всю эту продукцию, копировать и производить, не выплачивая никому и не неся никакой юридической ответственности.

"Всякая интеллектуальная собственность держится только на добром слове и на хороших отношениях. Потому что если какое-то государство ведет себя враждебно в отношении другого, то это другое государство не обязано признавать какую бы то ни было интеллектуальную собственность", — считает эксперт.

Василий Колташов подчеркнул, что не утверждает, будто в России могут принять такое решение. Однако считает, что такое развитие событий может быть.

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