РИА Новости: правительство Польши продолжает воевать против России и Германии

Варшава продолжает оставаться лидером по количеству самых провокационных и абсурдных заявлений. Обозреватель РИА Новости Пётр Акопов в качестве примера привёл высказывание польского президента Анджея Дуды в интервью французским журналистам о том, что, "если экстренно не отправить на Украину вооружение, то Путин победит".

Мариуш Блащак пошёл дальше: он обвинил Германию в том, что она якобы подготовила "российское вторжение на Украину".

"Действительно ли Германия хочет поддержать Украину, или же они поддерживали Путина, потому что нет никаких сомнений в том, что Германия построила силу Путина. В политике Германии идёт изменение. Всё это требует определённого давления на немцев", — сказал он в одном из телеинтервью.

Акопов подчёркивает, что данные действия говорят о том, что Польша продолжает воевать на два фронта: и против России, и против Германии. Власти Варшавы не только обвиняют ФРГ в поддержке РФ, но и стремятся получить выгоду. Об этом говорят требования о выплате репараций в размере 1,3 трлн евро.

"Безумие и наглость Польши не знают границ. В очередной раз в своей истории польские элиты делают ставку на дальних союзников, чтобы оказывать давление на соседей и провоцировать их", — озвучил вывод Акопов.

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