МИД Франции обратился к своим гражданам с призывом уехать из Белоруссии в связи с конфликтом на Украине.
Внешнеполитическое ведомство Франции распространило тревожное сообщение
"Французам, которые находятся в Белоруссии, рекомендуется безотлагательно покинуть страну наземным транспортом через пункты пропуска на границе с Литвой, Польшей и Латвией", — гласит рекомендация французских дипломатов.
Согласно пояснениям МИД Франции, необходимость данного предупреждения вызвана ситуацией на Украине.
Ранее американское посольство призвало граждан США срочно покинуть Россию из-за риска мобилизации.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.