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МИД Франции призвал своих граждан спешно покинуть Белоруссию в связи с военными действиями на Украине

Мир

МИД Франции обратился к своим гражданам с призывом уехать из Белоруссии в связи с конфликтом на Украине.

МИД Франции призвал своих граждан спешно покинуть Белоруссию в связи с военными действиями на Украине

Внешнеполитическое ведомство Франции распространило тревожное сообщение

"Французам, которые находятся в Белоруссии, рекомендуется безотлагательно покинуть страну наземным транспортом через пункты пропуска на границе с Литвой, Польшей и Латвией", — гласит рекомендация французских дипломатов.

Согласно пояснениям МИД Франции, необходимость данного предупреждения вызвана ситуацией на Украине.

Ранее американское посольство призвало граждан США срочно покинуть Россию из-за риска мобилизации.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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