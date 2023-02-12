Daily Mail: удары по Украине стали сигналом Европе от России из-за самолётов для ВСУ

Россия отправила Европе жёсткое послание ракетными ударами по энергетическим и военным объектам Украины. Таким образом Москва дала понять, что негативно относится к обсуждениям поставок боевых самолётов в качестве военной помощи Киеву. Об этом заявили британские журналисты.

"Возможно, это был ответ на двухдневный визит президента Украины Владимира Зеленского в Европу, где он просил увеличить военную поддержку и поставить боевые самолёты", — говорится в материале Daily Mail.

Удары оказали разрушительный эффект на военную инфраструктуру Незалежной, подчеркнули эксперты. После завершения ракетной атаки советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал закончить "разговоры и политические колебания".

"Только быстрые ключевые решения: ракеты дальнего радиуса действия, истребители, оперативные поставки, логистика для Украины", — заявил он.