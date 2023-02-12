Британское издание The Sun опубликовало схему удара ВСУ по Крыму

Британское издание опубликовало статью с заголовком "Устроим ад", в которой предлагается нанести удары по Крыму.

Схема удара по Крыму

Предполагается, что ВСУ получат ракеты Storm Shadow ("Тень бури") от Великобритании. Данное вооружение президент Украины Владимир Зеленский выпросил в рамках военной помощи во время визита в Лондон.

Издание The Sun приложило инфографику, на которой обозначена схема удара: на ней крылатая ракета воздушного базирования запускается, летит и бьёт по цели. Британцы называют орудие "Тенью бури", а французы — поэтической аббревиатурой SCALP-EG.

Напоминаем, что Россия не раз заявляла, что попытка боевиков ВСУ нанести по полуострову удар ракетами получит во много раз превосходящий по силе ответ.