Британское издание опубликовало статью с заголовком "Устроим ад", в которой предлагается нанести удары по Крыму.
Предполагается, что ВСУ получат ракеты Storm Shadow ("Тень бури") от Великобритании. Данное вооружение президент Украины Владимир Зеленский выпросил в рамках военной помощи во время визита в Лондон.
Издание The Sun приложило инфографику, на которой обозначена схема удара: на ней крылатая ракета воздушного базирования запускается, летит и бьёт по цели. Британцы называют орудие "Тенью бури", а французы — поэтической аббревиатурой SCALP-EG.
Напоминаем, что Россия не раз заявляла, что попытка боевиков ВСУ нанести по полуострову удар ракетами получит во много раз превосходящий по силе ответ.
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