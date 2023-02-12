В случае решения Лондона поставить британские истребители Киеву, возникнет немало вопросов, как это сделать и насколько это эффективно, заявили аналитики.
Так, по мнению авторов, есть три фактора, которые создадут проблемы:
В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон премьер-министр Великобритании Риши Сунак не обещал Киеву поставить военные истребители, и не уточнил модель техники. Но киевский режим расценил его заявление по-другому.
"Объявление Великобритании в среду было не предложением конкретных истребителей или вообще каких-либо самолётов, а обещанием той или иной формы обучения полётам на самолётах стандарта НАТО", — пояснили авторы Newsweek.
Но и здесь возникают проблемы: обучение пилотов для работы на самолётах занимает огромное количество времени и затрат, на что не рассчитана британская программа ВВС.
При этом Лондон опасается, что киевский режим может использовать технику для ударов по территории России, что неизбежно приведёт к эскалации.
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