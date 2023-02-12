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Telegraph: Лондон и Киев обсуждают производство британского оружия на Украине

Мир

Великобритания рассматривает вариант производства вооружения и тяжёлой техники на Украине, заявили аналитики.

Telegraph: Лондон и Киев обсуждают производство британского оружия на Украине

Так, по их информации Киев и Лондон ведут переговоры на этот счёт.

"Британское вооружение и военные машины, возможно, будут производиться на Украине в соответствии с планами, которые будут означать углубление связей этой страны с НАТО. Высокопоставленные чиновники британской оборонной промышленности обсуждают планы со своими коллегами в Киеве", — передаёт Telegraph.

По данным аналитиков, кроме того, что украинская сторона будет получать оружие сразу с "конвейера", это будет означать укрепление отношений между Лондоном и Киевом.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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