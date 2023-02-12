Великобритания рассматривает вариант производства вооружения и тяжёлой техники на Украине, заявили аналитики.
Так, по их информации Киев и Лондон ведут переговоры на этот счёт.
"Британское вооружение и военные машины, возможно, будут производиться на Украине в соответствии с планами, которые будут означать углубление связей этой страны с НАТО. Высокопоставленные чиновники британской оборонной промышленности обсуждают планы со своими коллегами в Киеве", — передаёт Telegraph.
По данным аналитиков, кроме того, что украинская сторона будет получать оружие сразу с "конвейера", это будет означать укрепление отношений между Лондоном и Киевом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Москва намерена использовать нефть в качестве "оружия" после ввода потолка цен на сырьё, заявил представитель Совета нацбезопасности США.