Проведённый в ФРГ опрос показал готовность немцев покинуть страну при военных действиях с Россией

В Германии провели социологический опрос, результаты которого опубликованы в Telegram-канале журналиста кремлёвского пула Дмитрия Смирнова.

Две тысячи немцев ответили на вопрос: "Предположим, что велика вероятность нападения на Германию, сопоставимого с нападением России на Украину. Что в такой ситуации сделали бы лично вы?"

33% респондентов отметили, что продолжат жить обычной жизнью. Шесть процентов считают, что их призовут для национальной обороны. Пять процентов людей заявили, что готовы добровольно идти воевать с оружием. 24% опрошенных рассказали, что немедленно покинут территорию своей страны в случае военных действий на её территории.