В Германии провели социологический опрос, результаты которого опубликованы в Telegram-канале журналиста кремлёвского пула Дмитрия Смирнова.
Две тысячи немцев ответили на вопрос: "Предположим, что велика вероятность нападения на Германию, сопоставимого с нападением России на Украину. Что в такой ситуации сделали бы лично вы?"
33% респондентов отметили, что продолжат жить обычной жизнью. Шесть процентов считают, что их призовут для национальной обороны. Пять процентов людей заявили, что готовы добровольно идти воевать с оружием. 24% опрошенных рассказали, что немедленно покинут территорию своей страны в случае военных действий на её территории.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские десантники случайно развязали "маленькую войну" у Херсона. Они вышли пристрелять АГС, но всполошили украинских боевиков и дали им прикурить.