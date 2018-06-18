Самолеты-разведчики и дроны США разведывали цели в России

Американские самолеты и БЛА провели разведывательные полеты вдоль российских границ на Черном море и Балтике.

Данные PlaneRadar показывают, что патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon и стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk почти шесть часов летали вдоль российских границ на Черном море.

"Беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk, ВВС США, взлетевший с авиабазы #Sigonella, после разведывательной миссии у линии разграничения на Донбассе, приступил к миссии у черноморского побережья России", - говорится в сообщении в Twitter.

По данным министерства обороны, российские военные зафиксировали 19 самолетов-разведчиков у границ России только за последнюю неделю.

К примеру, вблизи Калининградской области проводил разведывательные полеты американский самолет E-8 Joint Stars.

А 9 июня американский беспилотник RQ-4B Global Hawk провел разведку у западных российских границ. Тогда дрон вел разведку более 11 часов. Большую часть времени беспилотник находился в воздушном пространстве Литвы на высоте 16 тыс. м. Он провел разведку возле Калининградской, Ленинградской и Псковской областей, а затем переместился на территорию Польши.

Напомним, в последнюю неделю июля 2017 года российские истребители девять раз поднимались на перехват иностранных самолетов.

При этом нарушений российской границы допущено не было. При этом воздушную разведку у российских границ за это время вели 23 летательных аппарата.

Навстречу воздушному судну, приближающемуся к границе России, всегда поднимаются истребители. На это обычно требуется дежурным экипажам требуется не более двух минут. Еще пара минут уходит на то, чтобы набрать высоту и приблизиться к подозрительному самолету.

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