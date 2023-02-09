Моравецкий уверен, что победа России заставит Европу выбросить в мусорку весь геополитический анализ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Европа, помогая Украине, стоит на страже собственной безопасности, сообщает EADaily.

Польский премьер считает, что Германия делает недостаточно для того, чтобы Украина одержала победу над Россией.

"Кремль чувствовать себя более уверенно, но не настолько, чтобы нападать на страны НАТО", — выразил своё мнение Моравецкий.

Представитель Польши уверен, что Россия представляет угрозу для всей Европы.

"Если Россия победит, весь геополитический анализ может быть выброшен в мусорное ведро", — объяснил он.

Моравецкий отметил, что Польша не выбирала место на карте, однако понимает свою ответственность за своё местоположение.