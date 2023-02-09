Аносов: США хотят "отжать" сердце России — Крым

Руководитель Крымского отделения МОО "Союз добровольцев Донбасса" Виктор Аносов заявил, что США хотят "отжать" сердце России — Крым.

Власти США пропагандируют давление, чтобы Киев двигался на Крым, заявил Аносов в эфире "Крым 24". Он уверен, что, если случится что-то серьёзное с Крымом, то "мы долго будем это расхлебывать". Аносов полагает, что Белый дом навязывает Украине идею взятия полуострова, потому что Донбасс "взять" сложнее.

