Запад ждёт катастрофическая картина безопасности в том случае, если Украина потерпит поражение. Такое заявление сделал глава внешней разведки Эстонии Каупо Розин, передает ERR.
"Если Украина проиграет, то мы получим катастрофическую картину в области безопасности. Тогда ресурсы Украины также будут отобраны и обращены против Запада, включая нас", — приводит его слова издание.
По мнению Розина, "победа Украины" позволит НАТО чувствовать себя "немного спокойнее".
Он добавил также, что Россия вложит огромные ресурсы в восстановление и развитие своего военного потенциала в том случае, если ей будет нанесён серьёзный военный ущерб. И тогда Западу придется удерживать Россию "хотя бы на ее собственной территории", заключил эстонский разведчик.
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