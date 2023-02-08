ERR: глава разведки Эстонии пообещал Западу "катастрофу" в случае поражения Украины

Запад ждёт катастрофическая картина безопасности в том случае, если Украина потерпит поражение. Такое заявление сделал глава внешней разведки Эстонии Каупо Розин, передает ERR.

"Если Украина проиграет, то мы получим катастрофическую картину в области безопасности. Тогда ресурсы Украины также будут отобраны и обращены против Запада, включая нас", — приводит его слова издание.

По мнению Розина, "победа Украины" позволит НАТО чувствовать себя "немного спокойнее".

Он добавил также, что Россия вложит огромные ресурсы в восстановление и развитие своего военного потенциала в том случае, если ей будет нанесён серьёзный военный ущерб. И тогда Западу придется удерживать Россию "хотя бы на ее собственной территории", заключил эстонский разведчик.