Захарова заметила "нотки неадекватности" в словах Борреля о запрете российских СМИ в ЕС

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, европейские власти в лице главы евродипломатии Жозепа Борреля демонстрируют новые оттенки неадекватности, объясняя причины запрета российских СМИ в ЕС.

Таким образом представитель дипведомства высказалась по поводу заявления Борреля, сообщившего, что, запретив некоторые российские СМИ в ЕС, европейские власти "защитили свободу слова".

"Раньше мы квалифицировали подобные действия как проявления либеральной диктатуры. Но в заявлениях Борреля они заиграли новыми красками с оттенками неадекватности", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее Боррель заявил об активной поддержке СМИ РФ, которым Минюст присвоил статус иноагентов. Глава евродипломатии пообещал оказывать таким изданиям "практическую помощь".