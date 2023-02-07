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Захарова заметила "нотки неадекватности" в словах Борреля о запрете российских СМИ в ЕС

Мир

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, европейские власти в лице главы евродипломатии Жозепа Борреля демонстрируют новые оттенки неадекватности, объясняя причины запрета российских СМИ в ЕС.

Захарова заметила "нотки неадекватности" в словах Борреля о запрете российских СМИ в ЕС

Таким образом представитель дипведомства высказалась по поводу заявления Борреля, сообщившего, что, запретив некоторые российские СМИ в ЕС, европейские власти "защитили свободу слова".

"Раньше мы квалифицировали подобные действия как проявления либеральной диктатуры. Но в заявлениях Борреля они заиграли новыми красками с оттенками неадекватности", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее Боррель заявил об активной поддержке СМИ РФ, которым Минюст присвоил статус иноагентов. Глава евродипломатии пообещал оказывать таким изданиям "практическую помощь".

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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