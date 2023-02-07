Захарова о словах Моравецкого про превращение ЕС в "наркомана": "Кто же тогда Зеленский?"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, назвавшего Евросоюз "наркоманом" из-за зависимости от российского газа.

На конференции, посвящённой поддержке Украины, польский премьер упрекнул Европу в слабости, а также раскритиковал лидеров ЕС за контракты с российскими олигархами. Моравецкий заявил, что действия Евросоюза напоминают поведение "наркомана", который регулярно приходит за добавкой.

"Кто же тогда Зеленский, боюсь спросить?" — пошутила Захарова в своих соцсетях.

Ранее телеведущий Руслан Осташко заметил, что руководитель Украины Владимир Зеленский во время визита в Херсон в ноябре 2022 года постоянно потирал нос и шмыгал.

"Украинский президент-наркоман ведёт себя максимально странно", — отметил журналист.