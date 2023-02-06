Трамп подаёт в суд на Совет Пулитцеровской премии из-за статей о его связях с РФ

Экс-президент США Дональд Трамп подаёт в суд на Совет Пулитцеровской премии из-за статей о его связях с РФ.

Трамп заявил, что газетам Washington Post и New York Times незаслуженно присудили Пулитцеровские премии. Напомним, американские издания были отмечены Советом в 2018 году за освещение расследования о якобы вмешательстве Москвы в выборы президента США.

"Пулитцеровскому совету следовало бы давно уже отменить награды, присужденные газетам Washington Compost (известной некоторым как Washington Post) и Провальной NY Times за их фейковые статьи о России, России и России", — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Экс-президент заявил, что он подаёт в суд на Пулитцеровский совет, чтобы "исправить положение дел и продолжить борьбу за правду в Америке".