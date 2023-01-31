Дональд Трамп унизил американскую разведку словами о Владимире Путине

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет президенту России Владимиру Путину больше, чем "подонкам", который работают в американской разведке.

В публикации политик напомнил свой комментарий, который дал после встречи с российским лидером в 2018 году. Тогда Трамп подчеркнул, что нет никаких оснований обвинять Москву во вмешательствах в выборы 2016 года, несмотря на заявления ФБР.

"Помните, как в Хельсинки репортёр спросил меня, по сути, кому я доверяю больше, президенту России Путину или нашим подонкам из "разведки". В то время я чувствовал, что у нас были очень плохие люди", — цитирует слова Трампа издание Newsweek.

После этого экс-президент задал вопрос: кого бы выбрали читатели, Путина или "этих отбросов".