Политик Филиппо призвал Францию остановить поставки ВСУ оружия из-за коррупционного скандала в Киеве

На Украине разразился коррупционный скандал на фоне того, что Киев неправомерно использует вооружение, поставляемое союзниками. Об этом в Twitter* проинформировал французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.

"И вот теперь министр обороны Украины оказался замешан в серьёзном деле о коррупции! Вся помощь, которую мы туда отправляем, полностью расхищается, миллиард за миллиардом! Давайте остановим это!" — написал он.

Напоминаем, ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия сообщал о смене должности Алексея Резникова. Он будет снят с поста министра обороны Украины и станет министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. На его место претендует руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

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