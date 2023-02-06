Немцы раскритиковали требования замглавы МИД Украины Мельника поставить ВСУ истребители

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник выступил с требованием о поставке вооружений Киеву. В соцсетях он написал, что Берлин должен отправить ВСУ истребители Tornado и Eurofighters. Также дипломат призвал союзника не медлить с данным решением. Пользователи Twitter* раскритиковали его требования.

"Если что, Германия — не единственная страна в мире, существуют и другие. Не забудьте и их добавить, когда будете составлять очередной список покупок", — заметил один читатель.

Другой считает, что ФРГ следует прекратить помогать Украине, иначе Германия станет стороной конфликта.

"Мозги! Вот о чём вы должны просить!" — посоветовал ещё один читатель.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.