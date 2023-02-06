Политолог Бредихин уличил Зеленского во лжи — он не поможет Эрдогану с землетрясением

Президент Украины Владимир Зеленский солгал, когда выразил готовность помочь Турции устранить последствия землетрясения, заявил политолог Антон Бредихин.

По его словам, обещание Зеленского — простая формальность, которая никогда не будет реализована.

"Зеленский просто должен был предложить свою помощь, учитывая роль Турции в украинском кризисе. Однако всё, что Киев мог бы отправить, сейчас задействовано для восстановления инфраструктуры, необходимой для ВСУ. Так что на практике Зеленский не сможет выполнить свою обещание, и просто устраивает "Квартал 95", — сказал Бредихин в беседе с "ПолитРоссией".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в результате землетрясения, которое произошло в стране, погибли более 900 человек, ещё свыше пяти тысяч пострадали.

Утром 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7 по шкале Рихтера. Подземные толчки были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке, Азербайджане и Израиле. В связи с катастрофой Турция запросила международную помощь. Россия отправит пострадавшей стране два самолета с гуманитарной помощью.