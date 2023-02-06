В Турции жертвами землетрясения стали более 900 человек

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате землетрясения, которое произошло в стране, погибли более 900 человек, ещё свыше пяти тысяч пострадали.

"На данный момент погибло 912 человек, ранены 5385 человек. Спасены 2470 человек", — сказал турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что окончательное число погибших будет известно позже. Он выразил надежду, что катастрофу удастся преодолеть с наименьшими жертвами. По его словам, в стране обрушились 2818 зданий.

Утром 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7 по шкале Рихтера. Эпицентр находился неподалёку от города Газиантепа на глубине 10 километров. Подземные толчки были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке, Азербайджане и Израиле.

Афтершоки после землетрясения в Турции будут длиться один месяц, считают азербайджанские сейсмологи.