Зеленский заявил о готовности помочь Турции в связи с землетрясением

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев может поддержать Турцию на фоне землетрясения. Также президент принёс соболезнования родственникам погибших в результате происшествия людей.

По словам руководителя Украины, для неё народ Турции является дружественным.

"Мы готовы оказать необходимую помощь", — заключил Зеленский.

Ранее журналисты газеты Posta заявили, что из-за землетрясения разрушена историческая крепость Газиантепа. Как отметили в издании, она находилась на берегу реки Аллебен.