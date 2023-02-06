Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев может поддержать Турцию на фоне землетрясения. Также президент принёс соболезнования родственникам погибших в результате происшествия людей.
По словам руководителя Украины, для неё народ Турции является дружественным.
"Мы готовы оказать необходимую помощь", — заключил Зеленский.
Ранее журналисты газеты Posta заявили, что из-за землетрясения разрушена историческая крепость Газиантепа. Как отметили в издании, она находилась на берегу реки Аллебен.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.