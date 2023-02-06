В Турции сильное землетрясение разрушило историческую крепость Газиантепа

Сильное землетрясение на территории Турции разрушило историческую крепость Газиантепа, передают местные издания.

Крепость располагалась на южном берегу реки Аллебен на холме высотой порядка 30 метров. По информации турецких СМИ, история кургана, на котором построено сооружение, насчитывает около шести тысяч лет.

"В Газиантепе при землетрясении обрушилась историческая крепость", — отмечает газета Posta.

Ранее стало известно, что в Турции, Сирии и Ливане произошло мощное землетрясение. В результате ЧП есть пострадавшие и погибшие. Так, жертвами подземных толчков в Турции стали 76 человек, в Сирии — 237 жителей. Спасатели продолжают извлекать раненых из-под завалов зданий.