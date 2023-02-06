РИА Новости: страны Запада начали бояться расплаты за содеянное в отношении РФ

В последнее время обсуждаются якобы озвученные Москвой угрозы миру и жизни государственных деятелей. Об этом первым заговорил бывший британский премьер Борис Джонсон. Он утверждает, что Владимир Путин пригрозил ракетами Лондону и ему лично. Однако Джонсон не смог представить российского лидера центром зла. Об этом подробнее рассказала обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис.

Канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что президент РФ никогда не угрожал ни ему, ни ФРГ. Его поддержал и бывший израильский премьер Нафтали Беннет, который отметил, что Путин не намеревался устранить украинского президента Владимира Зеленского.

"Объяснение данному феномену видится простым: Запад смотрится в зеркало — и то, что он там видит, всё больше его пугает", — отметила Алкснис.

Она подчеркнула, что Запад не придерживается точных формулировок, тем самым не соблюдает нормы международных отношений. Это ярко продемонстрировал Джонсон.

Алкснис считает, что в будущем страны, не подконтрольные США и ЕС, применят в отношении них похожие методы беспринципности.