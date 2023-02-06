По решению Совета нацбезопасности и обороны Украины президент Незалежной Владимир Зеленский ввёл санкции против "Росатома" и Запорожской атомной электростанции, сообщил сам глава страны.
По его словам, Киев намерен планомерно вводить рестрикции против России, чтобы "ослабить" Москву.
"Смысл наших шагов также состоит в том, чтобы поддержать усилия наших дипломатов по расширению глобальных санкций", — заявил Зеленский в видеообращении.
Так, кроме двух российских предприятий, в "санкционный" список киевского режима вошли:
Всего же Зеленский ввёл порядка в среднем по 18 ограничений сроком на 50 лет для каждого из предприятий.
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Президент РФ Владимир Путин обещал не ликвидировать главу Украины Владимира Зеленского в ходе конфликта, заявил экс-премьер Израиля Нафтали Беннет.