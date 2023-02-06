Киев ввёл санкции против Росатома и Запорожской АЭС

По решению Совета нацбезопасности и обороны Украины президент Незалежной Владимир Зеленский ввёл санкции против "Росатома" и Запорожской атомной электростанции, сообщил сам глава страны.

По его словам, Киев намерен планомерно вводить рестрикции против России, чтобы "ослабить" Москву.

"Смысл наших шагов также состоит в том, чтобы поддержать усилия наших дипломатов по расширению глобальных санкций", — заявил Зеленский в видеообращении.

Так, кроме двух российских предприятий, в "санкционный" список киевского режима вошли:

Институт реакторных материалов.

НИИЭФА им. Д. В.Ефремова.

Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований.

Всего же Зеленский ввёл порядка в среднем по 18 ограничений сроком на 50 лет для каждого из предприятий.